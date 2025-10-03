Folsom Street Fair 2025 in San Francisco, CA
Chantis Parks
Every year, the Folsom Street Fair takes over San Francisco and turns an already open-minded, inclusive city into a playground for kinksters and lovers of all things leather.
The 42nd annual Folsom Street Fair took place on Sunday, September 28, and celebrated kink, leather, open sexuality, and the LGBTQ+ community. Everyone’s kinky desires, fetishes, and sex positivity were on display at an event that also included artists, musicians, DJs, dancers, and performers, alongside people wearing a whole lot of leather or a whole lot of nothing and demonstrations of BDSM.
Who doesn’t want to see a little flogging and men in pup masks?!
To document the delightfully kink-forward event, photographer Chantis Parks captured the sights of the fair so that even if you missed out on seeing it live, you can still enjoy all of the leather-clad men and sexy queer people who were living out loud and proud at this year’s Folsom Street Fair.
Keep scrolling to see an exclusive first look at Parks' collection from this year's festival!
